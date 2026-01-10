Ｊ１川崎は１０日、川崎市内で２０２６特別シーズン（百年構想リーグ）の新加入選手会見及びクラブ創設３０周年記念事業発表会見を行った。２５年シーズンの８位からの巻き返しに向け、守備力強化のため東京Ｖから新加入したＤＦ谷口栄斗（ひろと）は水色のユニホームに袖を通し「身が引き締まる思い。改めて川崎フロンターレに加入したなという実感がわいた」と語った。始動後の練習についても「雰囲気はいい。練習のクオリテ