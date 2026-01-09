再契約した河村の活躍に期待がかかる(C)Getty Images NBAブルズが現地時間1月6日、河村勇輝と2ウェイ契約を結んだことを発表した。昨季、グリズリーズでNBAデビューを果たした河村は、レギュラーシーズンでは22試合に出場した。その後、2025年7月にブルズの一員としてサマーリーグに参加し、5試合でのプレー内容などが評価され2ウェイ契約を締結。だが、プレシーズンでの右足故障の影響により、10月に契約を打ち切られていた。