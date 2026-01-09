トライアルホールディングスがこの日の取引終了後、２５年１２月度の月次売上高速報を発表しており、既存店売上高は前年同月比０．２％減と３カ月ぶりに前年実績を下回った。 中旬に気温が前年を大きく上回る暖かい日が続いたことで、冬物季節商品が軟調だった。また、前年１２月にあったポイントアップイベント「周年祭」１日分（日曜日）が今年はなかったことも響いた。なお、全店売上高は同７．７％増だった。