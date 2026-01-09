イギリスの有力旅行雑誌「ワンダーラスト」は1日、「2026年に行くべき26の国・地域」を発表し、世界各国から寄せられた700 件以上の応募から、ニュージーランドやクロアチアと並び、日本が選ばれた。日本が選ばれた理由について、イギリスよりも20年も早い1936年に日本が国立公園制度を整えた事を指摘。最初に指定された4つの国立公園が今年90周年を迎えるとして、テクノロジーだけではなく、自然保護の分野でも先進的だと評価して