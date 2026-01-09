【モデルプレス＝2026/01/09】スターバックス コーヒー ジャパン は、新作ビバレッジ「アールグレイ ＆ クリーミー ティー ラテ」を、2026年1月14日（水）より全国の店舗（一部除く）にて販売する。【写真】スタバ話題の新作「トリュフ スープチーノ」飲んでみた◆アールグレイ香るクリーミーなティービバレッジ「アールグレイ ＆ クリーミー ティー ラテ」は、アールグレイ ブーケ ティーの華やかな香りと風味に、フレッシュクリ