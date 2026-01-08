バレーボール・全日本高校選手権鎮西0―2東山（8日、東京体育館）春高バレーの男子準々決勝で、優勝候補の鎮西（熊本）が昨秋の国民スポーツ大会準優勝の東山（京都）に0―2（21―25、27―29）で敗れた。全国総体と国民スポーツ大会に続く、同校では初となる高校3冠の偉業に挑んだがならなかった。一進一退の攻防が続いた第1セット（S）は一ノ瀬漣（2年）と岩下将大（3年）を中心に攻めたが、相手の効果的なバックアタッ