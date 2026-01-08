OpenAIは1月7日、健康情報とChatGPTを安全に統合する専用機能「ChatGPT Health」を発表した。同機能は健康に関する情報を理解し、必要な準備を行い、自身の健康を主体的に管理できるよう支援する。○「ChatGPT Health」の概要現在、健康に関する情報はポータル、アプリ、ウェアラブル、PDF、医療メモなどに分散していることが多く、全体像を把握するのが難しい状況となっており、複雑な医療システムに個人で対応せざるを得ない状況