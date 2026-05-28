ChatGPTをはじめとする生成AIは、若者の相談相手にとって欠かせない存在になりつつある。成蹊大学特別客員教授の高橋暁子さんは「いつでも何でも聞けて自分のことを分かってくれる存在は確かに心強いが、すべて生成AIの回答に委ねることは危険だ」という――。写真＝iStock.com／Hakase_※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Hakase_■娘の手紙「一番驚いているのは自分自身」巨人の阿部慎之助監督が辞任した。5月25日に長女