マンションリサーチは、同社のデータ事業開発室・不動産データ分析責任者である福嶋真司氏が分析した「東京都・湾岸中古マンション市場の変化」を公開した。東京都湾岸エリア：中古マンションの販売期間と値下げ回数出典：福嶋総研日本銀行が2025年12月に政策金利を0.75%へ引き上げたことで、不動産市場は「金利のある世界」へ本格的に移行した。特に高額物件の多い東京湾岸エリアでは、2024年9月を境に市場環境が変化している。