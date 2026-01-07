アメリカンレストラン「ハードロックカフェ」では、TVアニメ『NARUTO-ナルト-』とのコラボレーションを実施、コラボ・スペシャルメニュー（フード／ノンアルコールカクテル）を、1月13日（火）から2月1日（日）の期間限定で提供される。＞＞＞スペシャルメニューをチェック！（写真4点）TVアニメ『NARUTO-ナルト-』は、『週刊少年ジャンプ』にて連載していた、岸本斉史による少年漫画。1999年に連載開始し、2014年に700回をもって