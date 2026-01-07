【NARUTO-ナルト-】ハードロックカフェコラボ！ ラーメンハンバーガーに木の葉ソーダ登場
アメリカンレストラン「ハードロックカフェ」では、TVアニメ『NARUTO-ナルト-』とのコラボレーションを実施、コラボ・スペシャルメニュー（フード／ノンアルコールカクテル）を、1月13日（火）から2月1日（日）の期間限定で提供される。
＞＞＞スペシャルメニューをチェック！（写真4点）
TVアニメ『NARUTO-ナルト-』は、『週刊少年ジャンプ』にて連載していた、岸本斉史による少年漫画。1999年に連載開始し、2014年に700回をもって連載終了。主人公の忍者うずまきナルトが、ライバルとの死闘や過去の因縁を乗り越えて、木ノ葉隠れの里の長・火影（ほかげ）を目指す姿は世界中で人気を博し、全世界での単行本累計発行部数は2億5000万部を突破。2002年からテレ東系列にてTVアニメが放送開始。2007年からは『NARUTO-ナルト- 疾風伝』として2017年3月まで放送し、2022年10月にはテレビ放送20周年を迎えた。劇場版アニメも11作を公開。アニメは日本での放送直後から全世界で配信されるなど、世界中から愛されている国民的作品である。アプリ、ゲーム、グッズなどの数々の展開のほか、展覧会や2.5次元ミュージカル、音楽フェス、歌舞伎などその展開は多岐にわたる。
そんな『NARUTO-ナルト-』とのコラボグッズが、現在レストランに併設するロックショップにて販売中だが、このたびレストランにてコラボレーションを記念したスペシャルメニューが提供されることが決定した。
コラボ・スペシャルメニューとして、TVアニメ『NARUTO-ナルト-』からインスピレーションを受け、オリジナルで創作した、ネーミングからだけでもワクワクする、「ナルトのラーメンバーガー」と「トロピカル木ノ葉ソーダ」が登場する。
「ナルトのラーメンバーガー」は、 ”うずまきナルト好物ラーメン” をハンバーガーにアレンジし、ビーフパティにくわえパリパリに揚げたラーメンをサンドし、ナルトとウズラの卵をトッピングした、わくわく感満載の一品となっており、味噌豚骨スープ、フレンチフライをお付けして提供される。
また、「トロピカル木ノ葉ソーダ」は、オレンジ、マンゴー、ライムにミントを加え、南国のようなトロピカルな味わいが楽しめる、 ”木ノ葉隠れの里” をイメージした一杯。ノンアルなので、お子様はもちろん、お酒に弱い方にも安心してお楽しみいただける。
ハードロックカフェで『NARUTO-ナルト-』のスペシャルメニューとコラボグッズをお楽しみを。
＞＞＞スペシャルメニューをチェック！（写真4点）
TVアニメ『NARUTO-ナルト-』は、『週刊少年ジャンプ』にて連載していた、岸本斉史による少年漫画。1999年に連載開始し、2014年に700回をもって連載終了。主人公の忍者うずまきナルトが、ライバルとの死闘や過去の因縁を乗り越えて、木ノ葉隠れの里の長・火影（ほかげ）を目指す姿は世界中で人気を博し、全世界での単行本累計発行部数は2億5000万部を突破。2002年からテレ東系列にてTVアニメが放送開始。2007年からは『NARUTO-ナルト- 疾風伝』として2017年3月まで放送し、2022年10月にはテレビ放送20周年を迎えた。劇場版アニメも11作を公開。アニメは日本での放送直後から全世界で配信されるなど、世界中から愛されている国民的作品である。アプリ、ゲーム、グッズなどの数々の展開のほか、展覧会や2.5次元ミュージカル、音楽フェス、歌舞伎などその展開は多岐にわたる。
コラボ・スペシャルメニューとして、TVアニメ『NARUTO-ナルト-』からインスピレーションを受け、オリジナルで創作した、ネーミングからだけでもワクワクする、「ナルトのラーメンバーガー」と「トロピカル木ノ葉ソーダ」が登場する。
「ナルトのラーメンバーガー」は、 ”うずまきナルト好物ラーメン” をハンバーガーにアレンジし、ビーフパティにくわえパリパリに揚げたラーメンをサンドし、ナルトとウズラの卵をトッピングした、わくわく感満載の一品となっており、味噌豚骨スープ、フレンチフライをお付けして提供される。
また、「トロピカル木ノ葉ソーダ」は、オレンジ、マンゴー、ライムにミントを加え、南国のようなトロピカルな味わいが楽しめる、 ”木ノ葉隠れの里” をイメージした一杯。ノンアルなので、お子様はもちろん、お酒に弱い方にも安心してお楽しみいただける。
ハードロックカフェで『NARUTO-ナルト-』のスペシャルメニューとコラボグッズをお楽しみを。