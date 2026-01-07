福岡市のマンションの一室で、成人女性1人と子ども2人が死亡しているのが見つかりました。この部屋には親子3人が住んでいるという情報があり、警察は無理心中の疑いも視野に調べています。警察に通報があったのは、6日午後1時半ごろです。『住人が3か月、家賃を滞納している。連絡がとれません』通報したのは、福岡市城南区梅林のマンションを訪れた家賃保証会社の男性でした。通報を受けた警察官がマンションの一室に入ると、30代