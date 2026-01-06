「ソラ」から落ちてきた宇宙人と地球人の物語『ウルトラマンオメガ』のBlu-ray BOX第1巻が、 1月7日にリリースされる。『ウルトラマンオメガ』は、2025年7月よりTV放送中のウルトラマンシリーズ最新作。記憶をなくした宇宙人・オオキダ ソラトと、地球人・ホシミ コウセイがバディを組み、怪獣との向き合い、人間への理解や絆を深めていくストーリー。メイン監督は『ウルトラマンR／B』の武居正能、シリーズ構成は、多くのアニメ作