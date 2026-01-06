¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡ÙBlu-ray BOXÂè1´¬ÆÃÅµ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤Ï¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ä¥á¥¤¥¥ó¥°
¡Ö¥½¥é¡×¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤¤¿±§Ãè¿Í¤ÈÃÏµå¿Í¤ÎÊª¸ì¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¤ÎBlu-ray BOXÂè1´¬¤¬¡¢ 1·î7Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤è¤êTVÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡£
µ²±¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿±§Ãè¿Í¡¦¥ª¥ª¥¥À ¥½¥é¥È¤È¡¢ÃÏµå¿Í¡¦¥Û¥·¥ß ¥³¥¦¥»¥¤¤¬¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢²ø½Ã¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿Í´Ö¤Ø¤ÎÍý²ò¤äå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¥á¥¤¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óR¡¿B¡Ù¤ÎÉðµïÀµÇ½¡¢¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ç¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤òÌ³¤á¡¢±ßÃ«¥×¥íºîÉÊ¤Ç¤Ï¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¸¡¼¥É¡Ù¤Ç½é¤á¤ÆTV¥·¥ê¡¼¥º¤ÎµÓËÜ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ò¡¼¥í¡¼¥ººîÉÊ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿º¬¸µºÐ»°¤ÈÄ¹Ç¯¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÂÌÚ½ß°ìÏº¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡¡Blu-ray BOX µ¡×¤ÎÆÃÁõ¸ÂÄêÈÇ¤Ë¤Ï¡¢Âè1ÏÃ¤«¤éÂè13ÏÃ¤òBlu-ray2Ëç¤Ë¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢³Æ¼ï±ÇÁüÆÃÅµ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿ÆÃÅµ¥Ç¥£¥¹¥¯¡ÊBlu-ray¡Ë1Ëç¡¢ºîÉÊ²òÀâ½ñ¡Ê4C¡¿24P¡Ë¤¬ÉÕÂ°¡£
ÆÃÅµ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÆ£ðóÍø¡¢µÈÅÄÀ²ÅÐ¡¢¹©Æ£°½Çµ½Ð±é¤Î¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¥¥ã¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¢¥×¥ì¥ß¥¢È¯É½²ñ¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤äÆÃÊÌÁí½¸ÊÔ¤Ê¤É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖA-on STORE¡×¤Ë¤ÆËÜ¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ ¡É¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë2¸Ä¥»¥Ã¥È¡ÊÌó100¡ß115mm¥µ¥¤¥º°ÊÆâ¡Ë¡É ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
ÆÃÅµÂÐ¾Ý³°ÀßÄê¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¤è¤¯³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£
Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ¤ª¤è¤ÓË¡¿Í¶¦ÄÌÆÃÅµ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹ºîÉÊ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖV-STORAGE¡×¤ÎÅ¹ÊÞÆÃÅµ¾ðÊó¥Ú¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡ª
¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡¡Blu-ray BOX ¶¡×¤Ï2026Ç¯3·î25Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡¢°ú¤Â³¤¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ùBlu-ray BOX¤äÆÃÅµ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿2ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡ÊC¡Ë±ßÃ«¥×¥í¡ÊC¡Ë¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
