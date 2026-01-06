この先、日本列島にたびたび寒気が流れ込みます。特に11日(日)から14日(水)頃にかけては強烈な寒波の影響で、日本海側を中心にドカ雪となる恐れがあります。東北日本海側や北陸、長野県北部・群馬県北部、岐阜県山間部には大雪に関する早期天候情報も発表されています。交通機関への影響に警戒が必要です。太平洋側にも雪雲の流れ込む所があるでしょう。11日(日)以降は強烈寒波が居座るこの先、低気圧の通過と冬型の気圧配置が交互