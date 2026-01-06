À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë³ËÍ»¹ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÍøÍÑ¡¢¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤ÆÌ¾¸Å²°¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¡£¶âÍ»Ä£¤¬¸òÉÕ¶â¤ò75²¯±ß¤ËÁý³Û¤â¡ÄÃÏ°è¶âÍ»ºÆÊÔ¤Î¸·¤·¤¤Æ»¤Î¤ê°¦ÃÎ¸©Æâ¤Ë50Å¹¤Î¿©ÎÁÉÊ¤Ê¤É¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥¢¥ª¥­¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¡ÊËÜ¼ÒÌ¾¸Å²°»Ô¡¦ÀÄÌÚ½ÓÆ»ÂåÉ½¡Ë¤¬¡¢³ËÍ»¹ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥Ø¥ê¥«¥ë¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¡ÊËÜ¼ÒÅìµþ¡¦ÅÄ¸ý¹·ºÈCEO¡Ë¤È¡¢³ËÍ»¹ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤è¤ëÅÅÎÏÇäÇã·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£³ËÍ»¹ç