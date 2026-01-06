ニューヨークの連邦地裁に出廷し無罪を主張したベネズエラのマドゥロ大統領（左）と妻シリア・フロレス氏（右下）の法廷スケッチ＝5日（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】麻薬密輸などの罪に問われ、米国に連行されたベネズエラのマドゥロ大統領は5日、米東部ニューヨークの連邦地裁に出廷し、罪状認否手続きで「私は無実で無罪だ。善良な人間だ」と主張した。「今も自国の大統領だ」と述べた上で米国に「拉致された」と訴え