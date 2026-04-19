今回のレッスンは、飛距離アップのために、必要な腕の動きについて、紹介します。 加速力を上げるのは腕の動き！ 26歳の若手コーチ・正宗昇悟は、小柄な体型でもパワフルなスイングが持ち味。大学時代はゴルフ部のキャプテンとして、日本アマや朝日杯などにも出場した経験がある。そんな正宗コーチに飛距離アップのポイントを聞くと、「昔からスイングは『ボディターンで打つ』『両腕と手元の三角形を