7年ぶりに日本のステージへ帰ってきたBTSが、東京ドームを舞台に“ARMYと一緒に作り上げるライブ”を体現。今回は、4月18日（土）公演の模様をお届けします。360度ステージによる圧倒的な没入感のなか、「Butter」や「Dynamite」などの“誰もが知る曲”からサプライズ楽曲までを披露し、会場は終始大熱狂に包まれました。さらに、ほとんど通訳なしで届けられた日本語MCや、RMの「この2時間、僕たちは映画の主人公だった」という言