10日経過も4人が入院中 静岡県三島市の工場で従業員ら15人が刺されるなどした事件で、逮捕された元従業員の男は上司に無視されるなどのいじめを受けたと訴えていたことが分かりました。この事件発生から10日が経ちましたが、現在も4人が入院しています。 ＜竹川知佳記者＞ 「事件があった工場です。年末年始の休みを明け、きょうから稼働を再開しています」 この事件は2025年12月26日、三島市にある工場で、複数の従業員が刃