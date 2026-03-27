フィギュアスケート▽世界選手権第３日（２７日、チェコ・プラハ）アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）が行われ、ミラノ・コルティナ五輪で団体銀メダルの吉田唄菜、森田真沙也（木下アカデミー）組が７２・３３点をマーク。自己ベストでフリー進出を決め、吉田は「７０点を超えることが目標だったので、大舞台でそれを達成できてとてもうれしい」と語った。アップテンポな曲調で、会場の拍手に乗った「うたまさ」は、ス