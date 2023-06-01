◇ナ・リーグドジャース8―2ダイヤモンドバックス（2026年3月26日ロサンゼルス）ドジャース・山本には心強い相棒がいる。ドジャース移籍後から通訳を任されている園田芳大さん。メジャー3年目の山本の変化について「強いて言えばまた体が“内側”から大きくなったような気がしました。少年の体が自然に成長するように大きくなった感じ。それがWBCに出発するころには、さらに無駄がなくなって絞れた感じ。不思議です」と語