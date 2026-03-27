◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１阪神（２７日・東京ドーム）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝がプロ初登板、初先発。６回３安打１失点の好投で、球団史上初となる新人での開幕戦先発勝利を挙げた。プロ初のお立ち台でウィニングボールを手にすると「めっちゃうれしいです！」とポーカーフェースを崩し、満面の笑みを浮かべた。「やったぜ！っていう感じです」と笑顔で振り返った。強心臓のルーキーだ