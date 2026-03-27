「ソフトバンク６−５日本ハム」（２７日、みずほペイペイドーム）両チーム３発ずつの計６本塁打が飛び交った空中戦をソフトバンクが制した。初回に清宮幸と万波のアーチで３点を先行されたが、ソフトバンクは二回裏に栗原の１号２ランで反撃して１点差に。三回には近藤の１号ソロで追いついた。四回表に勝ち越されるも、直後の攻撃で山川が同点１号ソロを放った。その後５-５で迎えた八回裏、１死一、三塁で９番の牧原大