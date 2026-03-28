◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―３ヤクルト（２７日・横浜）ヤクルト・池山隆寛監督（６０）の初勝利に、市尼崎野球部でチームメートだった浦和レッズの清水稔副社長（６０）が高校時代の思い出や人柄を語り、祝福と激励のメッセージを寄せた。（取材・構成＝秋本正己）＊＊＊イケ、監督初勝利おめでとう。私が初めて彼と会ったのは中学校３年の時。共通の友人がいたことからソフトボールをしたのですが、ヒョロヒ