【サンディエゴ（米カリフォルニア州）＝後藤香代】防衛省は２７日、海上自衛隊のイージス艦「ちょうかい」が米国での改修を完了し、長射程の米国製巡航ミサイル「トマホーク」を発射可能になったと発表した。射程１６００キロ・メートル超のトマホークは敵のミサイル発射拠点などを攻撃する「反撃能力」の柱となる。海自艦艇でトマホークの発射能力を持つのは初めて。防衛省は最大４００発のトマホークを取得する計画で、全８