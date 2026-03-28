「ロッテ３−１西武」（２７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテは二つの大きな“初勝利”が重なった。サブロー監督就任初勝利。そしてドラフト２位・毛利（明大）のプロ初勝利。２人でウイニングボールを挟んで、ハートを作った。サブロー監督はそのボールを毛利に手渡した。「ここからうちのエースとしてやっていってくれるためにプレゼントしました」−。「結構反対されたんですけどね」という中の大抜てきだった。球