＜お正月の餅問題＞切り餅30個は消費できる？余裕派とムリ派。お餅オススメレシピも紹介！

年始になると、「お餅問題」が話題になるのではないでしょうか。実家や義実家から切り餅をたくさんもらい、ありがたい反面、「これ、食べきれる？」と戸惑った経験があるママもいるかもしれません。今回の投稿は、お餅に関する素朴な疑問です。

『みんなは切り餅30個もらったら消費できる？』


この問いかけに、ママたちからはさまざまな声が寄せられました。

「余裕！」お餅好き家族の圧倒的消費力

まず目立ったのは、「30個なんてあっという間」という声です。家族全員がお餅好きだと、一瞬でなくなってしまうのかもしれません。

『わが子たちは焼き餅4個＋お雑煮で3個が普通』


『わが家はお雑煮大好き家族で、1人5個は食べる4人家族。1度お雑煮を作ると、連続で出してもいいって家族だから逆に足りないよ』


『お雑煮のために、三が日で33個必要』


『2個×15人=30個。元旦だけで消える』


たしかに親戚一同が集まって、お餅を食べたらすぐになくなってしまうでしょう。お餅を主食代わりにしたり、おやつとして出したりする家庭では、30個でも足りない様子です。

『米の代わりにお餅にするなら余裕ではないの？ あとおやつにもなるしさ』


『1日2個でも半月で食べ終わるし、子どものおやつにすればもっと消費早そう』


地方では年末年始に何度も餅つきをする風習が残っており、50個以上を一度に受け取るケースもあるようです。つきたての真っ白なお餅はやわらかくて美味しいですよね。なかなか食べる機会はなく、ここぞとばかりに食べてしまいそうです。「余裕でないのは私の体重くらい」と自虐交じりに語る声からは、お餅が生活にしっかり根付いている様子が伝わってきます。

「冷凍すればいける」という現実的な選択

「一気にはムリでも、冷凍すれば消費できる」という意見もありました。食べたいときに食べたい分だけ、少しずつ食べられます。好きなときにお餅を食べられる幸せ……小さな贅沢かもしれません。

『真空パックやジッパー袋で保存』


『冷凍すれば半年はいける』


『のし餅を切って冷凍が毎年恒例』


冷凍庫を上手に使い、鍋やおやつ、ママのお昼、そして非常食として使う家庭もあるようです。保存方法を知っているかどうかで、「30個」が負担になるかは大きく変わるのかもしれません。

「正直ムリ……」という切実な声

一方で、「どう考えてもムリ」という意見も少なくありませんでした。

『去年のお餅がまだ残っている』


『毎年、正月の切り餅がストック棚に鎮座している。お雑煮は正月だけで、普段はまったく頭に浮かばないから、年末まで残る』


普段はお餅を食べないママたちもいるようです。お餅を食べる機会が年始に限られる家庭では、消費のハードルが高いですよね。

『旦那が餅続きだとイヤがる。すぐ「米じゃないとヤダ」とか言って外食する』


『4人家族だけれど、そんなにたくさんお餅を食べない。15個でいい』


『400gパックすら消費できない』


また、「好きだけれど食べすぎるから、あえて在庫しない」という声もありました。好物が目の前にあると、ついつい手が伸びてしまいます。また食べやすいので2〜3個ペロリと簡単にいってしまうママもいるのではないでしょうか。小腹が空いたときに、ひとつだけならいいかしら。その油断が大敵です。体重が心配……美味しいからこそ、距離を置くという選択です。

うちの“餅アレンジレシピ”

お餅を工夫して、美味しくアレンジするアイデアが寄せられました。

『焼くよりレンチンの方がやわらかくなって好き。ぜんざいや、きな粉餅で1回に5個はペロリ』


『揚げ出しにしたり、おこわ風の炊き込みご飯に使ったり。おつまみにピザにもアレンジするよ』


『乾かしてあられやおかきにする』


小さく切って使ったり、料理に混ぜたりすることで、意外と消費が進むようです。

『小さく切ってかき餅にするとあっという間になくなるし、体重はあっという間に増えるよ！』


『きな粉や大根おろしで食べるのも好きだし、焼いて海苔を巻いたらすぐになくなりそう』


『鍋のシメで消える』


『焼いて食べるのはもちろん、ぜんざいとか、お鍋やおでんのときに餅巾着を作ることもある』


レシピの引き出しが多いほど、30個はあっという間に消えてしまうようです。切り餅30個を「余裕」と感じるか「ムリ」と感じるかは、家族構成や食習慣、保存環境によって分かれました。食べきれないなら分ける、冷凍する、もらい方を調整する……ストレスのない方法で美味しく頂きたいものです。お餅は本来、楽しむためのものではないでしょうか。重荷にならない距離感で、季節の味を味わってはいかがですか？

　編集・あいぼん　イラスト・わたなべこ