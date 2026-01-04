＜お正月の餅問題＞切り餅30個は消費できる？余裕派とムリ派。お餅オススメレシピも紹介！
年始になると、「お餅問題」が話題になるのではないでしょうか。実家や義実家から切り餅をたくさんもらい、ありがたい反面、「これ、食べきれる？」と戸惑った経験があるママもいるかもしれません。今回の投稿は、お餅に関する素朴な疑問です。
『みんなは切り餅30個もらったら消費できる？』
この問いかけに、ママたちからはさまざまな声が寄せられました。
「余裕！」お餅好き家族の圧倒的消費力
『わが子たちは焼き餅4個＋お雑煮で3個が普通』
『わが家はお雑煮大好き家族で、1人5個は食べる4人家族。1度お雑煮を作ると、連続で出してもいいって家族だから逆に足りないよ』
『お雑煮のために、三が日で33個必要』
『2個×15人=30個。元旦だけで消える』
たしかに親戚一同が集まって、お餅を食べたらすぐになくなってしまうでしょう。お餅を主食代わりにしたり、おやつとして出したりする家庭では、30個でも足りない様子です。
『米の代わりにお餅にするなら余裕ではないの？ あとおやつにもなるしさ』
『1日2個でも半月で食べ終わるし、子どものおやつにすればもっと消費早そう』
地方では年末年始に何度も餅つきをする風習が残っており、50個以上を一度に受け取るケースもあるようです。つきたての真っ白なお餅はやわらかくて美味しいですよね。なかなか食べる機会はなく、ここぞとばかりに食べてしまいそうです。「余裕でないのは私の体重くらい」と自虐交じりに語る声からは、お餅が生活にしっかり根付いている様子が伝わってきます。
「冷凍すればいける」という現実的な選択
「一気にはムリでも、冷凍すれば消費できる」という意見もありました。食べたいときに食べたい分だけ、少しずつ食べられます。好きなときにお餅を食べられる幸せ……小さな贅沢かもしれません。
『真空パックやジッパー袋で保存』
『冷凍すれば半年はいける』
『のし餅を切って冷凍が毎年恒例』
冷凍庫を上手に使い、鍋やおやつ、ママのお昼、そして非常食として使う家庭もあるようです。保存方法を知っているかどうかで、「30個」が負担になるかは大きく変わるのかもしれません。
「正直ムリ……」という切実な声
一方で、「どう考えてもムリ」という意見も少なくありませんでした。
『去年のお餅がまだ残っている』
『毎年、正月の切り餅がストック棚に鎮座している。お雑煮は正月だけで、普段はまったく頭に浮かばないから、年末まで残る』
普段はお餅を食べないママたちもいるようです。お餅を食べる機会が年始に限られる家庭では、消費のハードルが高いですよね。
『旦那が餅続きだとイヤがる。すぐ「米じゃないとヤダ」とか言って外食する』
『4人家族だけれど、そんなにたくさんお餅を食べない。15個でいい』
『400gパックすら消費できない』
また、「好きだけれど食べすぎるから、あえて在庫しない」という声もありました。好物が目の前にあると、ついつい手が伸びてしまいます。また食べやすいので2〜3個ペロリと簡単にいってしまうママもいるのではないでしょうか。小腹が空いたときに、ひとつだけならいいかしら。その油断が大敵です。体重が心配……美味しいからこそ、距離を置くという選択です。
うちの“餅アレンジレシピ”
お餅を工夫して、美味しくアレンジするアイデアが寄せられました。
『焼くよりレンチンの方がやわらかくなって好き。ぜんざいや、きな粉餅で1回に5個はペロリ』
『揚げ出しにしたり、おこわ風の炊き込みご飯に使ったり。おつまみにピザにもアレンジするよ』
『乾かしてあられやおかきにする』
小さく切って使ったり、料理に混ぜたりすることで、意外と消費が進むようです。
『小さく切ってかき餅にするとあっという間になくなるし、体重はあっという間に増えるよ！』
『きな粉や大根おろしで食べるのも好きだし、焼いて海苔を巻いたらすぐになくなりそう』
『鍋のシメで消える』
『焼いて食べるのはもちろん、ぜんざいとか、お鍋やおでんのときに餅巾着を作ることもある』
レシピの引き出しが多いほど、30個はあっという間に消えてしまうようです。切り餅30個を「余裕」と感じるか「ムリ」と感じるかは、家族構成や食習慣、保存環境によって分かれました。食べきれないなら分ける、冷凍する、もらい方を調整する……ストレスのない方法で美味しく頂きたいものです。お餅は本来、楽しむためのものではないでしょうか。重荷にならない距離感で、季節の味を味わってはいかがですか？
編集・あいぼん イラスト・わたなべこ