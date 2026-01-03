成人の日は12日ですが、天草市では、年末年始の帰省に合わせて二十歳の集いが開かれました。 スーツ姿や着物姿の新成人たちが大人への一歩を踏み出しました。 天草市では、進学や就職などで地元を離れた若者が多く、年末年始の帰省に合わせて二十歳の集いを開催しています。 天草市民センターには、式が始まる1時間も前から晴れ着姿の新成人たちが集まり、再会を喜んだり写真を撮りあったりしていました。 新成人