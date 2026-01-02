広島市内のデパートで２日、新春恒例の初売りが始まり、福袋を求める買い物客でにぎわいました。広島市の福屋八丁堀本店には、開店と同時に約2300人が訪れました。お目当ては7000個用意された福袋。食料品や日用品など最大で7割ほど安く購入できます。■購入した人「チョコレートとか入っている（福袋）。食べるのが楽しみ」「1000円台くらいの福袋なので、まとめて今買っている。あと2、3個は買いたい」2026年に