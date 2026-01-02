1月1日、声優でシンガーソングライターの楠木ともりが結婚を発表したことで、X上では受け止めきれずに暴走する一部ファンと、それを諌めるファンの小競り合いが続いている。「楠木さんは『結婚のご報告』と題して、直筆文書を投稿。『私事で恐縮ですが、学生の頃からお付き合いしている方と結婚する運びとなりました』と綴り、『芸能関係のお仕事をされている方ではありませんので、今後とも憶測での発信や詮索はお控えいただき