1月1日、声優でシンガーソングライターの楠木ともりが結婚を発表したことで、X上では受け止めきれずに暴走する一部ファンと、それを諌めるファンの小競り合いが続いている。

「楠木さんは『結婚のご報告』と題して、直筆文書を投稿。『私事で恐縮ですが、学生の頃からお付き合いしている方と結婚する運びとなりました』と綴り、『芸能関係のお仕事をされている方ではありませんので、今後とも憶測での発信や詮索はお控えいただきますようお願いいたします』と続けました。

X上では学生時代からの彼氏と結婚ということで古参ファン中心に絶望の声が上がり、女性声優結婚時の名物のようになっている“傷ついたお気持ち表明”のポエムが大量に投稿されていますね」（芸能記者）

楠木は現在26歳、主演作品も数多く、演技にも定評がある。いわゆる“アイドル売り”をしてきた声優ではないが、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』の優木せつ菜役でブレイクしたことで知られている。

「2017年に声優デビューし、2020年から『ラブライブ！』に出演、絶大な人気を誇りました。ただ、2021年春頃からライブでのダンスパフォーマンスを控えるようになりました。大きな運動を行うとしびれが生じるとのことで、検査を進めた結果、2022年9月に指定難病である遺伝性疾患『エーラス・ダンロス症候群（関節型）』と診断され、11月に公表。ライブパフォーマンスができないことになり、2023年3月末に優木せつ菜役を降板しました。こうした苦しい時期にそばで支えてくれた男性との結婚なのですが、一部では納得がいかないファンもいる様子ですね」（前出・記者）

Xでは悲痛な叫びが書き込まれている。

《学生の頃からずっと付き合ってる彼氏がいてずっとオタクたちに隠して嘘ついて》

《楠木ともり学生時代から付き合っていた…？ 俺達に向けた笑顔もキャラも声も全部’’’偽り’’’だったってこと？》

《学生の頃からって不必要な文言をあえて書いて》

あくまで「声」を演じているのだが、アニメのキャラも貫くことを求められるのか……。

「アイドルを扱ったアニメの声を演じたなら、キャライベントではしっかりアイドルになりきってパフォーマンスをします。ただ、その姿をキャラと同一視し、“彼氏はいない”と信じ込み、“中の人”が結婚すると騙されたと騒ぐのはいただけない、という意見は多いですね。《噛みついてる奴らはもとより結婚できる可能性なんてないんだから》という疑問も投げかけられています」（同前）

とはいえ、いざ結婚という現実を突きつけられたショックは大きいようだ。

「学生時代からの彼氏となると、デビュー当時にはすでに将来を誓った相手がいたということになります。“他人の彼女”を応援していたということにショックを受ける人たちがいるようですね。実際、女性声優は近年ではアイドル視される傾向が強く、結婚や熱愛が発覚すると露骨に人気が下がる傾向にあります。楠木さんもその点では今後苦戦するかもしれません」（同前）

“ガチ恋ファン”もどこかで区切りをつけなければならないのだが……。