1日午前10時ごろ沼津市の2階建ての住宅を全焼する火事がありました。火が出た当時家にいた男性にけがはありませんでした。警察や消防によりますと、1日午前10時ごろに沼津市西椎路で近隣住民から「2階建ての1階東側から黒煙と炎が噴出している」と消防に通報があrimasita.火はおよそ3時間後に消し止められましたが、軽量鉄骨の2階建て住宅が全焼しました。また、この火事によるけが人はいませんでした。火が出た時、この家には80代