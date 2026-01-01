表紙を飾ってくれた女優をお手本に、特別な夜の女性のお洒落について検討する本連載。今回は、新しき渋谷の潮流を担う焼き鳥店での装いを川口春奈さんと考える。【川口春奈の場合】美シルエットなパンツにケープコートの合わせ技。“格好いい女”の新しいカタチ趣のある扉の前にすっと立つ川口春奈さんの姿は、エネルギッシュで、はっとするほど美しかった。艶のある漆黒のケープコートはドラマティックなシルエットを描き、揺れ動