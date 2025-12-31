Åìµþ¤ÎÂ¿ËàÆ°Êª¸ø±à¤Ç¡¢¥ª¥ª¥«¥ß1Æ¬¤¬»ô°é¥¨¥ê¥¢¤«¤é°ì»þÃ¦Áö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¤¬¿¢ºÏ¤òÅÁ¤¦¤Ê¤É¤·¤ÆÃ¦Áö¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£·î28Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüÌî»Ô¤ÎÂ¿ËàÆ°Êª¸ø±à¤Ç¡Ö¥¿¥¤¥ê¥¯¥ª¥ª¥«¥ß¡×1Æ¬¤¬»ô°é¥¨¥ê¥¢¤«¤éÃ¦Áö¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿¦°÷¤¬Ëã¿ì½Æ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ±àÆâ¤ÇÊá³Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿ËàÆ°Êª¸ø±à¤ÏÃ¦Áö¤·¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ô°é¥¨¥ê¥¢¤ÎÊÉ¤ËÀ¸¤¨¤¿¿¢ºÏ¤òÅÁ¤¦¤Ê¤É¤·¤ÆÍÊÊÉ¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£±à¤Ïº£¸å¡¢