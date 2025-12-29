バルセロナのフレンキー・デ・ヨングは、今年夏にクラブとの交渉の末、自身の契約を2029年6月末まで延長することで合意した。これまでデ・ヨングには移籍の噂が絶えず、そのため残留決定のニュースは大きく報じられた。しかし、その一方でバルセロナのサポーターの多くは依然としてデ・ヨングの去就は不確定であると見ているようだ。スペイン紙『Mundo Deportivo』はバルセロナサポーター向けにアンケートを実施し、その中で来年夏