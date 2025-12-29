バルセロナのフレンキー・デ・ヨングは、今年夏にクラブとの交渉の末、自身の契約を2029年6月末まで延長することで合意した。これまでデ・ヨングには移籍の噂が絶えず、そのため残留決定のニュースは大きく報じられた。



しかし、その一方でバルセロナのサポーターの多くは依然としてデ・ヨングの去就は不確定であると見ているようだ。



スペイン紙『Mundo Deportivo』はバルセロナサポーター向けにアンケートを実施し、その中で来年夏に放出される可能性が最も高い選手について尋ねた。その結果、回答者の37.3％がデ・ヨングを放出候補の筆頭として挙げたという。デ・ヨングの得票率は精神的不調により無期限休養中のロナルド・アラウホ(32.3％)、正ゴールキーパーの座を失ったマルク・アンドレ・テア・シュテーゲン(13.66％)よりも多く、トップの数字だった。



デ・ヨングは今シーズンもチームでは中心的存在であり、タレントの宝庫であるバルセロナの中盤でもレギュラーポジションを確立している。しかし、多くのサポーターは彼がバルセロナを去る日は近いと見ているようだ。



