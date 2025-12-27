Ãæ¹ñ·Ï¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç²­Æì¸©¤ÎÎò»Ë¤äµ¢Â°¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿µ­»ö¤¬11·î¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇµÞÁý¤·¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ÎÊ¬ÀÏµ»½Ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÊÆ¥á¥ë¥È¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¡ÖÎ°µå¡×¡ÖÆÈÎ©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿µ­»ö¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤ÇÌó20ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÎÎÅÚ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ë¼çÄ¥¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢ÂæÏÑÍ­»ö¤ò½ä¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ò¼õ¤±¤¿ÀëÅÁÀï¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ä¹á¹Á¤ËµòÅÀ¤¬¤¢¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤«