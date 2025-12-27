米ツアー3勝、日本ツアー10勝を誇るプロゴルファーの丸山茂樹（56＝セガサミーホールディングス）が27日、自身のインスタグラムを更新。食道がんと咽頭がんを併発して芸能活動休止中のお笑いコンビ「とんねるず」の石橋貴明（64）と再会したことを明かした。「ゴルフ場で貴さんに会った」と書き出すと、クラブハウス内で赤のセーター姿でピースサインをする石橋と、黒のキャップ、ピンクのセーター姿の自身の自撮りショットを