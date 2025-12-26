インドネシアに滞在後、熊本県玉名市に住んでいる男性が腸チフスに感染したと県が発表しました。 熊本県内での発生は2014年以来、11年ぶりです。 感染したのは11月までインドネシアに滞在していた玉名市の20代の男性です。 県によりますと男性は12月14日に発熱して高熱が続いたため、医療機関で受診し、入院しました。その後、血液検査や検便した結果、腸チフス菌を確認したため、有明保健所に報告が入りました。 この男性の周