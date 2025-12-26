楽天は２６日、後藤武敏前打撃コーチの退団を発表した。後藤武敏氏は１０月２８日にチームスタッフに就任することが発表されていた中で、異例の電撃退団になった。後藤氏は１９年に楽天２軍打撃コーチに就任し、２２年は育成総合兼打撃コーチ、２３年からは１軍打撃コーチに配置転換。今季はシーズン途中で２軍打撃コーチに再び配置転換されていた。