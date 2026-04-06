楽天は６日、「楽天カード進撃の巨人デザインデー」として開催する１２日のオリックス戦（楽天モバイル最強パーク）で、声優の神谷浩史が始球式を行うと発表した。神谷は「進撃の巨人」（（Ｃ）諫山創・講談社／「進撃の巨人」ＴｈｅＦｉｎａｌＳｅａｓｏｎ製作委員会）でリヴァイ役の声優を務めている。当日は始球式のほか、試合前のイベントにもご出演する。神谷は球団を通じて「プロ野球を生で拝見するのは子供の頃に