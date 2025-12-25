【WWE】RAW（12月22日・日本時間23日／ミシガン・グランドラピッズ）【映像】大ブーイングを浴びた“顔面16連発”キック米マット、女子レスラー対決で日本プロレスへのオマージュとも言える「顔面への連続蹴り」が炸裂。会場大ブーイングの中、一部のファンは「川田だ」「川田か天龍か！」と大盛り上がりだった。年明けのタッグ王座戦を見据えた前哨戦として、アスカ対リア・リプリーが実現。秋から遺恨が続いているとされる両