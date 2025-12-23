《戸惑いや不安もある中、ひとつひとつの変化に向き合いながら、息子、章胤にも支えられて日々を過ごしております》12月20日、冨永愛（43）がInstagramを更新。冒頭のように綴り、妊娠したことを発表した。’04年にパリ在住の日本人パティシエと結婚した冨永。’05年に第1子で現在モデルとして活躍する冨永章胤（20）を出産し、09年に離婚してシングルマザーとして章胤を育てていた。「冨永さんは、今回妊娠した子どもの父親は俳優