《戸惑いや不安もある中、ひとつひとつの変化に向き合いながら、息子、章胤にも支えられて日々を過ごしております》

12月20日、冨永愛（43）がInstagramを更新。冒頭のように綴り、妊娠したことを発表した。

’04年にパリ在住の日本人パティシエと結婚した冨永。’05年に第1子で現在モデルとして活躍する冨永章胤（20）を出産し、09年に離婚してシングルマザーとして章胤を育てていた。

「冨永さんは、今回妊娠した子どもの父親は俳優の山本一賢さん（39）であるとも公表しています。山本さんは35歳にして映画『JOINT』の主演として俳優デビューした人物で、その前は3×3プロバスケットボールリーグの選手として活躍していた異色の経歴の持ち主です」（スポーツ紙記者）

山本は公開中の映画『火の華』にも主演している。同作は新潟県で撮影されたというが……。

「山本さんは撮影をきっかけに、東京と新潟の二拠点生活を始めたといいます。東京出身ですが、映画のための役作りや撮影まで長い期間を新潟で過ごすうちに新潟をかなり気に入ったそうなんです。ただ、二拠点生活といっても、生活のメインは新潟。畑を借りて農作業をして自給自足のような生活を送っているといいます。俳優やモデルの仕事があるタイミングで東京に来るそうです」（芸能関係者）

冨永のお相手として山本の名前が発表されると、SNS上では《冨永愛の妊娠相手の人かっこいいな 納得した》《カッコいい〜！揃って歩いていたら見惚れてしまいそうです》といった声が続出したが、心配な点も。山本は最近のインタビューでこう語っているのだ。

《僕は働けない人なんですよ》

《毎朝、同じ場所に行けないし、興味がなくなると行きたくなくなっちゃう。それにアルバイトなどで定期的に収入を得てしまうと、ハングリーさもなくなっちゃいますからね》（「マイナビ農業」’25年11月10日配信）

これから生まれてくる子のことを考えると経済面は気になるところだが……。

「冨永さんは山本さんの自由気ままなところを気に入っており、“彼は私が支える”“彼はのびのびと好きに仕事してくれればいい”と周囲に話しているそうです。大河ドラマ『べらぼう』にも出演するなど、いまや女優としても定着してきた冨永さんですから、山本さんを受け入れる度量があるのでしょう」（前出・芸能関係者）

元気な子が生まれるよう祈るばかりだ。