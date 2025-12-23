ロシア南部クラスノダールの地元当局は２２日、黒海とアゾフ海をつなぐケルチ海峡付近のタマン港にある石油関連施設が無人機（ドローン）攻撃を受け、パイプラインなどで火災が起きたと発表した。ウクライナ軍参謀本部は２２日、自国軍による攻撃だと明らかにした。当局の発表によると、１５００平方メートル以上で火災が発生し、タンカー１隻も焼けた。この攻撃で複数のふ頭や貯蔵タンクも損傷したという。一方、ウクライナ