£±£±¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Í£Å¡§£É¡×£Ó£È£É£Ú£Õ£Ë£Õ¡Ê£²£±¡Ë¤¬Ã¦Âà¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¤¸½êÂ°»öÌ³½ê¤ÇÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö£Ê£Ï£±¡×ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¡Ê£²£µ¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡££Í£Å¡§£É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï£²£²Æü¡¢£Ó£È£É£Ú£Õ£Ë£Õ¡¢£Ã£Ï£Ã£Ï£Ò£Ï¡¢£Ò£Á£Î¡¢£Ë£Ï£Ë£Ï£Î£Á¤Î£´¿Í¤¬Ç¯Æâ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç»öÌ³½ê¤È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤òËþÎ»¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡££´¿Í¤ÎÃæ¤Ç£Ó£È£É£Ú£Õ£Ë£Õ¤Ï£±£°·î¡¢