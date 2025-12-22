全国地方新聞社連合会との会見に出席した鈴木農相＝22日午後、農水省鈴木憲和農相は22日、全国地方新聞社連合会との会見で、政府の物価高対策に盛り込まれた「おこめ券」について、配布にかかる経費は現金給付など他の選択肢と比べて必ずしも高くないとの見方を示した。年内に配布を進める自治体の例では経費率は10％台程度にとどまっていると紹介し、コスト高との批判は「正確でない」と述べた。おこめ券を活用することで、ス