TVアニメ『らんま1／2』第2期最終話となる第24話のノンクレジットエンディング映像が公開された。また第2期のBlu-ray ＆ DVD BOXが2026年10月7日に発売決定、さらに2026年1月1日より第2期の配信サービスが新たに追加決定した。＞＞＞ノンクレジットエンディング映像場面カットをチェック！（写真13点）『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』などの代表作を持つ高橋留美子による漫画『らんま1／2』が完全