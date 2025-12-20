ÂæÏÑ¤ÎÈË²Ú³¹¤ÇÃË¤¬¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¡¢Ê£¿ô¤Î¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö·ï¡£¸½¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿ÆüËÜ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤¬¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¥¬¥¹¥Þ¥¹¥¯¤òÃå¤±¡¢È¯±ìÅû¤òÅê¤²¤ëÍÆµ¿¼Ô»ö·ïÁø¶ø¤ÎÆüËÜ¿Í¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¿¤À»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£µÞ¤¤¤ÇÆ¨¤²¤¿¡×ÂæÏÑ¤ÎÂæËÌ±Ø¤Î½Ð¸ý¶á¤¯¤äÃæ»³±Ø¤ÎÉÕ¶á¤Ç¡¢ÃË¤¬¿ÏÊª¤ÇÊ£¿ô¤Î¿Í¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë4¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¶á¤¯¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Î²°¾å¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤ÏÄ¥